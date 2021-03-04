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Reynmen'in 4 yıl hapsi isteniyor!

Magazin yorumcusu Bircan Bali, sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Reynmen'in 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

04 Mart 2021 Perşembe 18:36
Reynmen'in 4 yıl hapsi isteniyor!
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Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Bircan Bali, sosyal medya fenomeni ‘Reynmen’ lakaplı Yusuf Aktaş hakkında kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bali’nin savcılığa verdiği dilekçede Aktaş’ın Instagram hesabı üzerinden kendisiyle ilgili hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığını belirterek Aktaş’ın yargılanmasını istediği öğrenildi.

Kasıtlı olarak yapmadığını belirtti

Bali’nin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yusuf Aktaş savcılığa verdiği ifadede, Bircan Bali’nin programında kendisi hakkında sürekli hakaret içerikli yayınlar yapması üzerine kendisini savunmak amacıyla bahsi geçen ifadeleri kullandığını ve hakaret kastının olmadığını belirtti.

Olayla ilgili tarafların uzlaştırmacıyla görüştürüldüğü ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Aktaş’ın tehdit ve hakaret suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
Bircan BaliYusuf AktaşReynmenHapis
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