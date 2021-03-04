Reynmen'in 4 yıl hapsi isteniyor!

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Bircan Bali, sosyal medya fenomeni ‘Reynmen’ lakaplı Yusuf Aktaş hakkında kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bali’nin savcılığa verdiği dilekçede Aktaş’ın Instagram hesabı üzerinden kendisiyle ilgili hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptığını belirterek Aktaş’ın yargılanmasını istediği öğrenildi.
Kasıtlı olarak yapmadığını belirtti
Olayla ilgili tarafların uzlaştırmacıyla görüştürüldüğü ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Aktaş’ın tehdit ve hakaret suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
Son Güncelleme: 04.03.2021 18:36