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Reynmen Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Reymen Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Covid - 19 testini sosyal medyadan paylaşan Reynmen, evinde karantinada olduğunu açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:08
Reynmen Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Şarkıcı ve Youtuber Reynmen’den hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Asıl adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, Covid – 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Reymen Koronavirüs test sonunusu sosyal medya hesabından paylaştı.


Reymen Instagram paylaşımında sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kötü hissettiğini belirten Reymen, karantinada olduğunu açıkladı. İnsanlarla temastan kaçındığını aktaran ünlü fenomen, bu zamana kadar temas ettiği kişileri de uyardı. Reynmen açıklamasında bu zamana kadar temas ettiği kişileri test yaptırması konusunda uyardı.



Son Güncelleme: 16.09.2020 16:08
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Anahtar Kelimeler:
ReynmenKoronavirüs
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