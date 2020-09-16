Reynmen Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Şarkıcı ve Youtuber Reynmen’den hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Asıl adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, Covid – 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Reymen Koronavirüs test sonunusu sosyal medya hesabından paylaştı.

Reymen Instagram paylaşımında sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kötü hissettiğini belirten Reymen, karantinada olduğunu açıkladı. İnsanlarla temastan kaçındığını aktaran ünlü fenomen, bu zamana kadar temas ettiği kişileri de uyardı. Reynmen açıklamasında bu zamana kadar temas ettiği kişileri test yaptırması konusunda uyardı.