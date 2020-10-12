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Reynmen Arto hakkında suç duyurusunda bulundu

Reynmen kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf eden Söylemezsem Olmaz sunucusu Arto hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 22:01
Reynmen Arto hakkında suç duyurusunda bulundu
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Rap sanatçısı Reynmen, Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Ar,to’dan şikayetçi oldu. Arto geçtiğimiz günlerde Beyaz TV’de yayınlanan programında Reynmen ile ilgili hakaret içeren sözler söylemişti. Reynmen Koronavirüse yakalanmasıyla bile dalga geçen Arto ile ilgili suç duyurusunda bulundu.


Reynmen geçtiğimiz haftalar sosyal medya hesabından Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı. Arto ise Reynmen’in Covid – 19 testini pozitif çıkması ile ilgili olarak ‘Allah bizi mikroplardan koruyor Reynmencim’ demişti.

Reynmen şikayetinde Arto’nun sarf ettiği sözler nedeniyle küçük düşürüldüğünü ve hastalığıyla bile dalga geçildiğini ifade etti. Reynmen’in suç duyurusu sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  



Son Güncelleme: 12.10.2020 22:01
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ReynmenArtoMagazin
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