Reynmen Arto hakkında suç duyurusunda bulundu

Rap sanatçısı Reynmen, Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Ar,to’dan şikayetçi oldu. Arto geçtiğimiz günlerde Beyaz TV’de yayınlanan programında Reynmen ile ilgili hakaret içeren sözler söylemişti. Reynmen Koronavirüse yakalanmasıyla bile dalga geçen Arto ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Reynmen geçtiğimiz haftalar sosyal medya hesabından Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı. Arto ise Reynmen’in Covid – 19 testini pozitif çıkması ile ilgili olarak ‘Allah bizi mikroplardan koruyor Reynmencim’ demişti.

Reynmen şikayetinde Arto’nun sarf ettiği sözler nedeniyle küçük düşürüldüğünü ve hastalığıyla bile dalga geçildiğini ifade etti. Reynmen’in suç duyurusu sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.