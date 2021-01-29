İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Restoranda kaz ziyafeti vererek kısıtlamayı ihlal eden Tanju Çolak cezadan kaçamadı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek bir restoranda kaz ziyafeti verdi. O gün ceza almayan Çolak'ın sosyal medyada görüntüleri çıkınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

29 Ocak 2021 Cuma 12:25
Restoranda kaz ziyafeti vererek kısıtlamayı ihlal eden Tanju Çolak cezadan kaçamadı
Takip Et:

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce Çengelköy’de bulunan bir restorana denetim için gitmiş ve kapıda Tanju Çolak ile karşılaşmıştı. Tanju Çolak, mekanda bir çay içtiğini ve çıkmak üzere olduğunu belirtmişti.

Sosyal medya görüntüleri ele verdi

O gün ceza almadan mekandan ayrılan Çolak ve arkadaşlarının birlikte yemek yediği görüntü sosyal medyada ortaya çıktı. Görüntülerde Tanju Çolak’ın kaz yediği anlar kaydedilmiş ve Çolak’ın ‘’2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm böyle bir kaz görmedim’’ dediği ortaya çıktı.

Bu kez cezadan kurtulamadı

Görüntülerin ihbar ile kaymakamlığa ulaşmasıyla, emniyet güçlerine talimat verilerek cezai işlem uygulanması talep edildi. Emniyet ekipleri Tanju Çolak ve 2 arkadaşına 3 bin 150’şer lira, restorana ise 4 bin 426 lira idari para cezası uyguladı.



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tanju çolakKazüsküdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engin Öztürk'ten sosyal medya itirafı!
Engin Öztürk'ten sosyal medya itirafı!
Serenay Sarıkaya yine çok konuşuldu
Serenay Sarıkaya yine çok konuşuldu
Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozlarına beğeni yağdı
Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozlarına beğeni yağdı
Erkan Kolçak Köstendil, Kıvanç Tatlıtuğ ile husumetli olduğu iddialarına yanıt verdi!
Erkan Kolçak Köstendil, Kıvanç Tatlıtuğ ile husumetli olduğu iddialarına yanıt verdi!
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'dan eğlenceli set paylaşımı: 'Mapuslardan kurtarıcam seni'
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'dan eğlenceli set paylaşımı: 'Mapuslardan kurtarıcam seni'
Demi Moore'un estetikli haline eleştiri yağmuru
Demi Moore'un estetikli haline eleştiri yağmuru

Popüler Haberler

Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
PTT kargo gönderi süresi nasıl hesaplanır? 2021
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Memur tayin bedeli nedir? 2021 Memur tayin ücreti hesaplama nasıl yapılır?
29 Ocak 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Çoçuk parası kaç günde yatar? 2021 Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor?
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin tabirleri ve yorumları
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
O Ses Türkiye yarışması başvuru formu ve katılım şartları
2019 DGS Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Yabancı Damat dizi tekrarı hangi gün, ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Beni Bırakma Seher kimdir? Şebnem Gürsoy Talay hakkında bilgiler
Vitamin Bar nasıl açılır? Vitamin bar açılışı için gerekli malzemeler ne? Karlı bir iş mi, kazandırır mı?
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.