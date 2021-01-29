Restoranda kaz ziyafeti vererek kısıtlamayı ihlal eden Tanju Çolak cezadan kaçamadı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce Çengelköy’de bulunan bir restorana denetim için gitmiş ve kapıda Tanju Çolak ile karşılaşmıştı. Tanju Çolak, mekanda bir çay içtiğini ve çıkmak üzere olduğunu belirtmişti.

Sosyal medya görüntüleri ele verdi

Bu kez cezadan kurtulamadı

O gün ceza almadan mekandan ayrılan Çolak ve arkadaşlarının birlikte yemek yediği görüntü sosyal medyada ortaya çıktı. Görüntülerde Tanju Çolak’ınyediği anlar kaydedilmiş ve Çolak’ın ‘’2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm böyle bir kaz görmedim’’ dediği ortaya çıktı.

Görüntülerin ihbar ile kaymakamlığa ulaşmasıyla, emniyet güçlerine talimat verilerek cezai işlem uygulanması talep edildi. Emniyet ekipleri Tanju Çolak ve 2 arkadaşına 3 bin 150’şer lira, restorana ise 4 bin 426 lira idari para cezası uyguladı.