Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik nereli, evli mi?

Reshad Strik kimdir? Türkiye ve dünyanın her yerine giden ve oraları seyircilere anlatan Reshad Strik, çoğu zamanda sağlık durumu kötü, pis ve tehlikeli işlerin içerisinde çalışan insanların hayatlarının anlatıldığı Ailenin Yeni Üyesi programında sunuculuk yapmaktadır. Sempatik ve efendi kişiliği ile seyreden kişilerin merak ettiği Reshad Strik, intenet üzerinden en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.

Reshad Strik kimdir?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981'de Avustralya'nın Canberra kentinde dünyaya gelen Boşnak kökenli Avustralyalı bir aktör. Yeni Güney Galler’in Central Coast bölgesinde çocukluk yıllarını geçiren Reshad Strik, gençken sörf ve boksla ilgileniyordu.

Ulusal bir reklam filminde oynamasının ardından Avustralya Tiyatro ve Sant Akademisi'ne girdi. Mezun olmasının ardından Blue Heelers adlı TV programına konuk oldu. HeadLand dizi yönetmenleri onu fark etti ve gösteride ona bir rol verme kararı aldılar. Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'in psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" da ilk kez başrol oyuncusu olarak rol aldı. Orada zamanını atalarının ana dilini öğrenerek, müzik videoları ve reklamlar üreterek ve yöneterek geçirdi.

Reshad, bunların yanı sıra Bosna-Hersek'teki iki uzun metrajlı filmi, "İnkılaplar" ı ve Boşnak filmi Ja sam iz Krajine, zemlje kestena'yi 2013 yılında piyasaya çıkardı. Reshad Strik, Türkiye'de Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştır. Ayrıca, Ailenin Yeni Üyesi programında sevecen ve samimi, efendi hareketleri ile kendisini Türkiye'ye sevdirmeyi başarmıştır. Reshad Strik, ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.