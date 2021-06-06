Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?

TRT Belgesel kanalında Ailenin Yeni Üyesi programını hazırlayıp sunan Reşat Strik’in hayatı merak ediliyor. Oyuncu sunucu ve yapımcı olan Reşat Strik karşımıza ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Ejder Topu Futon adlı bir kısa filimle çıktı. 2005 yılında Avustralya yapımı olan Blue Heelers dizisinde rol aldı. Hemen ardından 2006’da HeadLand adlı yapımında yer alan oyuncu, birçok kısa film, reklam filmleri ve belgesel projeleri ile de izleyici karşısına çıktı.

Ailenin Yeni Üyesi Reşat Strik’in hayatı

Don't Look Up, Dig gibi Amerikan yapımı dizilerde de yer alan oyuncu ülkemizde yayınlanan Filinta ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de yer almıştı. Son olarak TRT Belgesel bünyesine katılarak program yapan oyuncu Afrika, Orta Doğu, Asya ve Avrupa ülkelerini dolaşarak farklı coğrafyalar hakkında belgesel programı çekmeye başladı. TRT Belgesel ekranlarında Ailenin Yeni Üyesi programını sunmaya başlayan Reşat Strik izleyiciden büyük beğeni topladı.

Reşat Strik’in babası Boşnak annesi ise Avusturalyalıdır. 22 Haziran 1981’de Avustralya’da dünyaya gelen Reşat Strik, Avusturalya Tiyatro ve Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır. Amerika, Avustralya, Bosna Hersek gibi ülkelerde yaşamış en son da 2004 yılında Türkiye’ye yerleştir. Bu süre boyunca Türkçe dersleri almış ardından da Türkiye’de oyunculuk yapmaya başlamıştır. Bu dönemde Reşat Strik Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı. Katolik bir anne ve Müslüman bir babanın oğlu olan Reşat Strik’in dini Müslümandır. Annesi de zaman içerisinde Müslümanlığı kabul etmiştir. Reşat Strik’in eşi Sabina Pitic ise Saraybosna asıllıdır. Bu evlilikten iki çocuklar bulunmakta.

En son TRT Belgesel kanalında Ailenin Yeni Üyesi programı ile karşımıza çıkan oyuncu ve sunucu, şuan İstanbul’da yaşamını sürdürüyor.