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Reklam teklifi alan Aleyna Tilki'den yanıt: 'Tarkan veya Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm'

Bir parfüm markasından reklam teklifi alan Aleyna Tilki'nin yanıtı eleştirilere neden oldu. Firmayı 'Tarkan veya Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm' diyerek reddeden genç yıldıza tepki yağıyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 02:27
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki'den yanıt: 'Tarkan veya Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm'
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Son yıllarda ki çıkışı ile magazin ve medya dünyasında büyük yer bulan genç star Aleyna Tilki son açıklamaları ile yine ortalığı karıştırdı. Exxen’de yayınlana İşte Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa başlayan Aleyna Tilki son açıklamalarında bir parfüm firmasının reklam yüzü olması için teklifler aldığını duyurdu.

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye programında söylediği şarkı ile adından söz ettiren ve daha sonrasında şarkıları ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki Exxen’de yayınlanan İşte Benim Masalım dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken genç yıldıza bir parfüm markası reklam yüzü teklifinde bulunulduğu açıklanan Aleyna Tilki’nin firmaya verdiği yanıt dikkat çekti.

Genç yıldızın gözü yükseklerde

Aleyna Tilki parfüm firması tarafından yapılan tekliflere ‘Bir gün Tarkan veya Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bunu ancak o zaman düşünebilirim.’ Diyerek teklifi reddeden Tilki’nin bu yorumu sosyal medya üzerinden büyük eleştiri topladı.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 02:27
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiParfümReklamRETEleştiri
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