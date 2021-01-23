Reklam teklifi alan Aleyna Tilki'den yanıt: 'Tarkan veya Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm'

Son yıllarda ki çıkışı ile magazin ve medya dünyasında büyük yer bulan genç star Aleyna Tilki son açıklamaları ile yine ortalığı karıştırdı. Exxen’de yayınlana İşte Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa başlayan Aleyna Tilki son açıklamalarında bir parfüm firmasının reklam yüzü olması için teklifler aldığını duyurdu.
Genç yıldızın gözü yükseklerde
Aleyna Tilki parfüm firması tarafından yapılan tekliflere ‘Bir gün Tarkan veya Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bunu ancak o zaman düşünebilirim.’ Diyerek teklifi reddeden Tilki’nin bu yorumu sosyal medya üzerinden büyük eleştiri topladı.
Son Güncelleme: 23.01.2021 02:27