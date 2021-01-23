Reklam teklifi alan Aleyna Tilki'den yanıt: 'Tarkan veya Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm'

Son yıllarda ki çıkışı ile magazin ve medya dünyasında büyük yer bulan genç star Aleyna Tilki son açıklamaları ile yine ortalığı karıştırdı. Exxen’de yayınlana İşte Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa başlayan Aleyna Tilki son açıklamalarında bir parfüm firmasının reklam yüzü olması için teklifler aldığını duyurdu.

Genç yıldızın gözü yükseklerde

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye programında söylediği şarkı ile adından söz ettiren ve daha sonrasında şarkıları ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki Exxen’de yayınlanan İşte Benim Masalım dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken genç yıldıza bir parfüm markası reklam yüzü teklifinde bulunulduğu açıklanan Aleyna Tilki’nin firmaya verdiği yanıt dikkat çekti.

Aleyna Tilki parfüm firması tarafından yapılan tekliflere ‘Bir gün Tarkan veya Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bunu ancak o zaman düşünebilirim.’ Diyerek teklifi reddeden Tilki’nin bu yorumu sosyal medya üzerinden büyük eleştiri topladı.