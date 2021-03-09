Rasim Öztekin'in cenaze töreni ve cenaze namazı ne zaman? Kızı Pelin Öztekin cenaze töreni tarihini açıkladı

Kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rasim Öztekin'in cenazesi töreniyle alakalı Mint Yapım Genel Başkanı Birol Güven açıklama yaparken, kızı Pelin Öztekin ise cenazenin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Pazar günü vefat eden usta oyuncu Öztekin, tüm müdahalelere karşı kurtulamadı.

Vefat haberinin yayılması ardından sevenleri hastaneye koştu. Sinemanın duayeni olan Öztekin'in vefatına sevenleri inanamadı. Son günlerin en yıkıcı haberi olması sebebiyle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,' Televizyon olan her evden biriydi' sözleriyle twitterdan açıklama yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, üzüntülerini dila getirerek açıklama yaptı.

Usta oyuncuya sonsuz saygı gösteren herkes yasa boğuldu. Öztekin'in hiç bilinmeyen o kada rçok hayranı varmış ki bu haberle hayranları yıkıldı. Son oynadığı dizinin Fehmin babası olan Öztekin, aslında her evin bir babasıydı, bizdendi.

Birol Güven'le uzun zamandır çalışan Öztekin, törenin ne zaman olacağına dair bir açıklama yapmadı.

Rasim Öztekin'in vasiyeti üzerine cenaze sınırlı sayıda katılımla gerçekleşecek olması.

Kızı Pelin Öztekin'in verdiği habere göre, usta sanatçının cenazesi 10 Mart Çarşamba günü 15.00'da Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir.