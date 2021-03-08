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Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye götürüldü. Kalp krizi sonucu sevenlerini korkutan Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden babası için kan ihtiyacı olduğunu paylaştı.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:57
Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli?
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Kalp krizi sonucu hastaneye götürülen Öztekin’in sağlık durumu merak edildi. Öğle saatlerinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerden sonra yeniden kalbi çalışarak hayata dönen Öztekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalbine pil takılan Öztekin’e 14 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konmuştu. Öztekin, yaşamdan hiç kopmamanın ve sıkı sıkı hayata sarılmanın önemli olduğunu söyledi. Öztekin, “Bazen ataklar gerçekleşiyor. Hava değişikliğine göre nefesinin bozuluyor. Özellikle kış aylarında hava kirliliğinden nefes almak güç olabiliyor.

Kalp krizi geçiren Öztekin, sevenlerini korkutmuştu. Kızı olan Pelin Öztekin ise sosyal medya üzerinden 0RH(-) kana ihtiyaç olduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Aynı kanı taşıyan ve kan vermek isteyenlerin ise kendisiyle iletişim kurmasını istedi.

Rasim Öztekin, İstanbul Galatasaray Lisesi’nde eğitim gördü. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda mezun oldu. Oyunculuk eğitiminin ilk adımlarını İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da attı. Ferhan Şensoy'un Orta oyuncular topluluğunda profesyonel olarak çalışmaya başladı.  1992 ve 1995 yıllarında televizyonda programlar gerçekleştirdi. 1994 yılında ise 2071’de Türkiye adlı müzikal sahnede yer aldı. Tiyatronun dışında sinema ve dizi projelerinde yer almıştır. Öztekin, aynı zamanda Youtube kanalında paylaşımlar yapmaktadır.  



Son Güncelleme: 08.03.2021 09:57
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Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinPelin öztekinKalp Krizi
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