Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi sürüyor mu? Rasim Öztekin doktorundan üzücü açıklama!

Tecrübeli oyuncu Rasim Öztekin, geçen gün kalp krizinden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Hala yoğun bakımda tedavi altında olan oyuncunun durumunun ne olduğu araştırılıyordu. Deneyimli oyuncudan iyi haber duymak isteyen hayranlarına üzücü bir haber geldi.
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Öztekin’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçğulları “Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır.” İfadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 08.03.2021 21:20