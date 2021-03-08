Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi sürüyor mu? Rasim Öztekin doktorundan üzücü açıklama!

Tecrübeli oyuncu Rasim Öztekin, geçen gün kalp krizinden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Hala yoğun bakımda tedavi altında olan oyuncunun durumunun ne olduğu araştırılıyordu. Deneyimli oyuncudan iyi haber duymak isteyen hayranlarına üzücü bir haber geldi.

Rasim Öztekin’in kızıÖztekin tarafından dün akşam kan aranıyor şeklinde bir duyuru gelmişti. Aranan kan bulundu ancak Öztekin’in halen yoğun balımda tedavi altında olduğu bildirildi. Siyami Ersek Hastanesi’ne götürülen oyuncunundurumuyla ilgili Hastane açıklamalarda bulundu.

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Öztekin’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçğulları “Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır.” İfadelerini kullandı.