Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in hayatını kaybettiği haberleri sonrasında pek çok kişi Rasim Öztekin’in kızı olan Pelin Öztekin’i araştırmaya başladı. Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adından söz ettiren Pelin Öztekin pek çok kişi tarafından araştırmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu Pelin Özteklin BKM Mutfak tarafından geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen ve döneminde büyük başarı sağlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında dikkat çekmiştir. Program sonrasında pek çok dizi ve filmde görev alan Pelin Öztekin verdiği kilolar ve değişimi ile sürekli gündemde yer almaktadır.

Pelin Öztekin kimdir?

İzmit’te dünyaya gelen Pelin Öztekin, ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızıdır. Liseyi Fenerbahçe Lisesinde tamamladıktan sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro eğitimi almıştır.

2005 yılında Hayat Bilgisi dizisi ile adından söz ettiren Öztekin 2006 yılında BKM Mutfak kadrosuna dahil olmuştur. 2020 yılında Benzemez Kimse Sana dizisi oyuncularına dahil olan Pelin Öztekin başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Pelin Öztekin dizi ve filmleri

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008–2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)

2016–2017 - Hayat Şarkısı (Zeynep Cevher) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)