Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı

Rasim Öztekin’in neden öldüğü sevenleri tarafından merak edilmektedir.
Rasim Öztekin kim?
14 Ocak 1959 İstanbul doğumludur. Galatasaray Lisesinde eğitim almıştır. Daha sonra İÜ Basın Yayın Yüksek Okulunda eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahne deneyimleri kazanmıştır.
Profesyonel çalışmaları Ferhan Şensoy’a ait Ortaoyuncular topluluğunda gerçekleşmiştir. 2016’da Kel Hasan Efendi’nin kavuğu, Şensoy tarafından kendisine bırakılmıştır. Kavuk, 2020’de Şevket Çoruh’a bırakılmıştır.
Oyuncu Pelin Öztekin’in babasıdır.
Son Güncelleme: 08.03.2021 22:10