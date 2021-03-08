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Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin hayatını kaybetti! Öztekin neden öldü? İşte sevilen tiyatrocu ile ilgili merak edilenler...

08 Mart 2021 Pazartesi 22:10
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
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Rasim Öztekin’in neden öldüğü sevenleri tarafından merak edilmektedir.

Öztekin, kalp krizi sebebiyle hastanede hayatını kaybetmiştir. Sağlık Bakanı, durumla ilgili açıklamada bulundu.

Rasim Öztekin kim?

14 Ocak 1959 İstanbul doğumludur. Galatasaray Lisesinde eğitim almıştır. Daha sonra İÜ Basın Yayın Yüksek Okulunda eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahne deneyimleri kazanmıştır.

Profesyonel çalışmaları Ferhan Şensoy’a ait Ortaoyuncular topluluğunda gerçekleşmiştir. 2016’da Kel Hasan Efendi’nin kavuğu, Şensoy tarafından kendisine bırakılmıştır. Kavuk, 2020’de Şevket Çoruh’a bırakılmıştır.

Oyuncu Pelin Öztekin’in babasıdır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinTiyatro
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