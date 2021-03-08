Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar

Türk sinemasının doğayen isimlerinden birisi olan Rasim Öztekin geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Rasim Öztekin’in ki olduğunu araştırmaya başladı. 1977 yılından beri başladığı tiyatro, film ve dizi sektöründe uzun zamandır çok sayıda önemli isme imza attı.

Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Rasim Öztekin’den kötü haber geldi. 8 Mart 2021 tarihinde oyuncunun hayatını kaybettiği açıklanırken pek çok dizi, film ve tiyatro sever Rasim Öztekin’in kim olduğunu araştırmaya başladı.

Rasim Öztekin’in hastalığı nedir?

8 Mart 2021 Pazartesi, 62 yaşında olan Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul’da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda olan Öztekin, doktorun durumu kritik ifadeleri sonrasında araştırılmaya başlanmıştı.

Rasim Öztekin kimdir?

14 Ocak 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Öztekin, Pelin Öztekin’in babasıdır. Galatasaray Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olmuştur. İlk defa Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da görevler almaya başlayan Öztekin daha sonrasında profesyonel oyunculuğa başladı.

Kel Hasan Efendi’nin kovuğunu Şevket Çoruh’a devretti

Tiyatro aleminde bir gelenek olan ve nesilden nesle aktarılan Kel Hasan Efendinin Kovuğu 2016 yılında el değiştirerek Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e devredildi. 2020 yılında ise Kel Hasan Kovuğu Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a devredildi.

1992 – 1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapan Öztekin, 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın ortak yazdığı 2071’de Türkiye müzikalinde görev aldı.

8 Mart 2021 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Rasim Öztekin’in özel hayatı

1959 yılında doğan Öztekin 2021 yılında hayatını kaybetti. ilk evliliğinden Pelin Öztekin dünyaya gelirken Rasim Öztekin ikinci evliliğini 2005 yılında Esra Kazancıbaşı ile gerçekleştirdi.

Rasim Öztekin dizileri

1988 - Eğrisiyle-Doğrusu

1987 - Biraz Düş, Biraz Gülüş

1983 - Köşe Dönücü

1991 - Varsayalım İsmail

1995 - Boşgezen ve Kalfası

1996 - Başka İstanbul Yok

1998 - Kızım Osman

2000 - Paşa Baba Konağı

2001 - Yeni Hayat

2002 - Ev Hali

2005 - Dolunay

2005 - Hırsız Polis

2006 - Acemi Cadı (Seslendirme)

2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı

2007 - Güzel Günler

2007 - Suç Dosyası

2008 - Eyvah Halam

2008 - Komedi Türk

2009-2011 - Geniş Aile (Kuddusi Kirişçi)

2012-2017 / 2019-2021 - Seksenler (Fehmi)

2014 - Kardeş Payı (Konuk Oyuncu)

2017 - İnadına Sözleri İnsanı (Konuk Oyuncu)

2017 - Klavye Delikanlıları

2018 - Görevimiz Komedi

2020 - Ev Yapımı

Rasim Öztekin filmleri

1986 - Bir Günlük Aşk

1987 - 72. Koğuş

1988 - Arabesk

1991 - Kurt Kanunu

1993 - Tersine Dünya

1994 - Türk Tutkusu

1995 - Bay E

2003 - GORA (Bob Marley Faruk)

2004 - Aktör Eskisi

2004 - Pardon (Muzaffer)

2004 - Şans Kapıyı Kırınca

2006 - Balıketi

2006 - Kapılara Dikkat

2007 - Kabadayı (Sürmeli)

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2009 - Kanal-İ-Zasyon

2010 - Gelecekten Bir Gün (Canal)

2010 - Vay Arkadaş

2013 - Düğün Denek (İsmail)

2014 - Mandıra Filozofu (Cavit)

2015 - Bak Hele Bak (Sunucu)

2015 - Düğün Denek 2: Sünnet (İsmail)

2017 - Çalgı Çengi İkimiz (Bünyamin)

2019 - Dijital Esaret

2020 - Baba Parası

Rasim Öztekin tiyatro oyunları

1980-1985 - Şahları da Vururlar

1981-1983 - Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

1983-1984 - Anna'nın 7 Ana Günahı

1984-1985 - Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler

1985-1986 - Hayrola Karyola

1985-1986 - Eşek Arıları

1986-1987 - Muzır Müzikal

1986-1987 - İçinden Tramvay Geçen Şarkı

1986-1987 - İstanbul'u Satıyorum

1988-1989 - Don Juan İle Madonna

1989-1990 - Soyut Padişah

1990-1991 - Yorgun Matador

1991-1992 - Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

1992-1993 - Güle Güle Godot

1996-1997 - Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri

1997-1998 - Haldun Taner Kabare

1998-1999 - Çok Tuhaf Soruşturma

1999-2000 - Parasız Yaşamak Pahalı

2000-2001 - Fişne Pahçesu

2001-2002 - Kökü Bitti Zıkkım Zulada

2001-2002 - Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu

2003-2004 - Biri Bizi Dikizliyor

2004-2005 - Uzun Donlu Kişot

2005-2006 - Kiralık Oyun

2008 - Boşgezen ve Kalfası

Rasim Öztekin müzikaller

1986 - Muzır Müzikal

1994 - 2071'de Türkiye

2005 - Yıldızların Altında