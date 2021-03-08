Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar

Türk sinemasının doğayen isimlerinden birisi olan Rasim Öztekin geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Rasim Öztekin’in ki olduğunu araştırmaya başladı. 1977 yılından beri başladığı tiyatro, film ve dizi sektöründe uzun zamandır çok sayıda önemli isme imza attı.
Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Rasim Öztekin’den kötü haber geldi. 8 Mart 2021 tarihinde oyuncunun hayatını kaybettiği açıklanırken pek çok dizi, film ve tiyatro sever Rasim Öztekin’in kim olduğunu araştırmaya başladı.
Rasim Öztekin’in hastalığı nedir?
8 Mart 2021 Pazartesi, 62 yaşında olan Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul’da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda olan Öztekin, doktorun durumu kritik ifadeleri sonrasında araştırılmaya başlanmıştı.
Rasim Öztekin kimdir?
14 Ocak 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Öztekin, Pelin Öztekin’in babasıdır. Galatasaray Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olmuştur. İlk defa Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da görevler almaya başlayan Öztekin daha sonrasında profesyonel oyunculuğa başladı.
Kel Hasan Efendi’nin kovuğunu Şevket Çoruh’a devretti
Tiyatro aleminde bir gelenek olan ve nesilden nesle aktarılan Kel Hasan Efendinin Kovuğu 2016 yılında el değiştirerek Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e devredildi. 2020 yılında ise Kel Hasan Kovuğu Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a devredildi.
1992 – 1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapan Öztekin, 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın ortak yazdığı 2071’de Türkiye müzikalinde görev aldı.
8 Mart 2021 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Rasim Öztekin’in özel hayatı
1959 yılında doğan Öztekin 2021 yılında hayatını kaybetti. ilk evliliğinden Pelin Öztekin dünyaya gelirken Rasim Öztekin ikinci evliliğini 2005 yılında Esra Kazancıbaşı ile gerçekleştirdi.
Rasim Öztekin dizileri
1988 - Eğrisiyle-Doğrusu
1987 - Biraz Düş, Biraz Gülüş
1983 - Köşe Dönücü
1991 - Varsayalım İsmail
1995 - Boşgezen ve Kalfası
1996 - Başka İstanbul Yok
1998 - Kızım Osman
2000 - Paşa Baba Konağı
2001 - Yeni Hayat
2002 - Ev Hali
2005 - Dolunay
2005 - Hırsız Polis
2006 - Acemi Cadı (Seslendirme)
2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı
2007 - Güzel Günler
2007 - Suç Dosyası
2008 - Eyvah Halam
2008 - Komedi Türk
2009-2011 - Geniş Aile (Kuddusi Kirişçi)
2012-2017 / 2019-2021 - Seksenler (Fehmi)
2014 - Kardeş Payı (Konuk Oyuncu)
2017 - İnadına Sözleri İnsanı (Konuk Oyuncu)
2017 - Klavye Delikanlıları
2018 - Görevimiz Komedi
2020 - Ev Yapımı
Rasim Öztekin filmleri
1986 - Bir Günlük Aşk
1987 - 72. Koğuş
1988 - Arabesk
1991 - Kurt Kanunu
1993 - Tersine Dünya
1994 - Türk Tutkusu
1995 - Bay E
2003 - GORA (Bob Marley Faruk)
2004 - Aktör Eskisi
2004 - Şans Kapıyı Kırınca
2006 - Balıketi
2006 - Kapılara Dikkat
2007 - Kabadayı (Sürmeli)
2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
2009 - Kanal-İ-Zasyon
2010 - Gelecekten Bir Gün (Canal)
2010 - Vay Arkadaş
2013 - Düğün Denek (İsmail)
2014 - Mandıra Filozofu (Cavit)
2015 - Bak Hele Bak (Sunucu)
2015 - Düğün Denek 2: Sünnet (İsmail)
2017 - Çalgı Çengi İkimiz (Bünyamin)
2019 - Dijital Esaret
2020 - Baba Parası
Rasim Öztekin tiyatro oyunları
1980-1985 - Şahları da Vururlar
1981-1983 - Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
1983-1984 - Anna'nın 7 Ana Günahı
1984-1985 - Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler
1985-1986 - Hayrola Karyola
1985-1986 - Eşek Arıları
1986-1987 - Muzır Müzikal
1986-1987 - İçinden Tramvay Geçen Şarkı
1986-1987 - İstanbul'u Satıyorum
1988-1989 - Don Juan İle Madonna
1989-1990 - Soyut Padişah
1990-1991 - Yorgun Matador
1991-1992 - Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
1992-1993 - Güle Güle Godot
1996-1997 - Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri
1997-1998 - Haldun Taner Kabare
1998-1999 - Çok Tuhaf Soruşturma
1999-2000 - Parasız Yaşamak Pahalı
2000-2001 - Fişne Pahçesu
2001-2002 - Kökü Bitti Zıkkım Zulada
2001-2002 - Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu
2003-2004 - Biri Bizi Dikizliyor
2004-2005 - Uzun Donlu Kişot
2005-2006 - Kiralık Oyun
2008 - Boşgezen ve Kalfası
Rasim Öztekin müzikaller
1986 - Muzır Müzikal
1994 - 2071'de Türkiye
2005 - Yıldızların Altında