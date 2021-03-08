Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?

Yılların usta oyuncusu Rasim Öztekin, bugün aramızdan ayrıldı. Cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılacağı yönünde merak konusu oldu.

62 yaşında tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaşarak kalbi durmuş. Kadıköy, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncuya yapılan müdahaleler ardından hayata döndü. Hayati tehlikesi devam ediyordu ve acil kan aranıldığı duyuruldu. Ne yazık ki kalbi bu akşama kadar dayabildi. Kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Vefat haberinin ardından, hayranları yasa boğuldu. Vefatının ardından ilk paylaşım yapanlardan biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca, televiyonu olan her evde aileden biriydi diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Yarın öğle namazının ardından Teşvikiye Camiisinden kaldırılacaktır.

1959 İstanbul doğumludur. Eğitim ve öğrenim geçmişi dolu dolu çok kaliteli bir oyuncudur. Galatasaray Lisesinden mezun odluktan sonra Basın bölümünü kazanmıştır. Ferhan Şensoy'un tiyatro topluluğuna katılarak mesleğe adımını atmış, çok sayıda oyunda ön plana çıkmıştır. Ustalığının hakkını her rolünde veren Öztekin, en son Seksenler dizisinde oynamıştır.