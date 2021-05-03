Rapçi Murda bebeği neden öldü?

Exxen platformunda O Ses Türkiye Rap yarışmasında yer alan ünlü rapçi birçok kez program esnasında kızlarından bahsederek sevgisini anlattı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kızını öldüğünü açıklayan Murda, ‘’Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama’’ diyerek vefat nedeni hakkında açıklama yapmadı.

İnstgramdan yayınladığı fotoğrafın altına şu sözlerini ekledi;

“Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi parça götürdüm yanında. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi?Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım.’’ Sözleriyle duygularını açıkladı.

Ölüm sebebinin belli olmasına Murda’nın açıklama yapıp yapmayacağı da sevenler tarafından merak konusu oldu. Birçok ünlü isimden destek mesajları alan Murda’ya herkes üzüntülerini dile getiriyor.