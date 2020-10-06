Rapçi Ezhel Alman vatandaşı mı oldu? Menajerinden açıklama geldi

Ezhel adıyla ün kazanan rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu’nun Türkiye’ye dönmemesi merak konusu olmaya başladı. Alman vatandaşlığı aldığına dair iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte Ezhel’in menajerinden açıklama geldi. Ezhel ile ilgili yapılan haberlerde tutuklanma nedeniyle Türkiye’ye gelmediği ileri sürülmüştü.

Ezhel’in menajeri Rıza Okçu son zamanlardaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ezhel’in Almanya’da oturma izni olduğunu hatırlatan Okçu, rapçinin burada yeni albüm için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Rıza Okçu Ezhel’in alman vatandaşlığı ile ilgili iddiaları açıklamalarıyla birlikte yalanladı.

Ezhel, 2019 yılında uyuşturucu kullanma suçu nedeniyle 1 sene 8 ay hapis cezası almıştı. Bu ceza Ezhel’in daha önce herhangi bir sabıkası olmamasından dolayı 5 yıl ertelenmişti. Davalardan sonra bir açıklama yapan Ezhel, müziğini yapmak istediğini ve davaların bitmesini istediğini açıklamıştı.