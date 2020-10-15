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Rapçi Cardi B çıplak fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca tanınan rapçi Cardi B sanal alemde yanlışlıkla paylaştığı kanepe üzeriden ki çıplak fotoğraf ile gündem oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:41
Rapçi Cardi B çıplak fotoğrafını paylaştı!
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 28 yaşındaki dünyaca ünlü rapçi Cardi B sanal alemde yanlışlıkla paylaştığı çıplak pozu ile olay oldu.

Geçtiğimiz yıl kendisi ile aynı mesleği yapan  Offset ile hayatını birleştiren ve şu sıralar boşanma sürecinde olan Cardi B ınstagram hikayesinde yanlışlık ile paylaştığı çırıl çıplak poz gündeme geldi.

Kanepe üzeriden çırıl çıplak uzanmış halde verdiği pozu takipçilerine paylaşan Cardi yaptığı yanlışlığı fark edince hemen hikayeyi yayından kaldırdı.

Ancak Cardi bu hikayeyi fark edip kaldırana kadar binlerce hayranı bu pozunu gördü ve beğeni yağmuruna tuttu.


 Duruma anlam veremeyen Cardi'nin bir çok takipçisi ilk olarak Cardi'nin hesabının hacklendiğini düşündü.

Fakat konuyla ilgili açıklama yapan ünlü rapçi çıplak fotoğrafını yanlışlıkla paylaştığını açıkladı.

işte Cardi B'nin kanepe üzerinden çırıl çıplak uzanmış sanal alemi sallayan o pozu ;

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:41
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