Ramo Yeni sezon ilk bölümü Cuma akşamı Show Tv'de!

Yapımcılığı BKM tarafından yapılan ve SHOW TV ekranlarında ilk sezonundan beri büyük beğeni toplayan Ramo dizisi 18 Eylül 2020 Cuma günü hayranları ile buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Bora Cengiz gibi yıldızların olduğu Ramo dizisi yeni sezon konusu ile merak edilmeye devam ediyor.

Baş rollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in olduğu Ramo dizisi yeni sezonda kadrosuna kattığı güçlü isimleri ile en merak edilen dizilerden bir tanesidir. Ramo 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 20.00’da SHOW TV ekranlarında olacak.

Ramo’nun 24 saati

Cihangir’in babasını öldürdüğünü öğrendikten sonra intikamını almak için Cihangir’in peşine düşen Ramo beklenmedik bir olay karşısında hapishaneye düşer. Yıllarca hapishanede kalmasına rağmen daha güçlü çıkan Ramo’nun gücü intikamdan gelmektedir.

Savaş başlayacak

İlk sezonu ile reyting rekorlarını alt üst eden Ramo dizisi ikinci sezonunda da kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirmeye devam edeceğe benziyor. 2. Sezon tanıtımında savaş başlıyor cümlesi ile akıllarda kalan tanıtımda yeni sezonda Ramo ve Cihangir savaşını izleyeceğiz.