İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Raffaella Fico üstsüz paylaşımlarıyla sanal alemi sallıyor

32 yaşındaki ünlü model Raffaella Fico sosyal medyada yaptığı üstsüz paylaşımlarıyla sanal alemi adeta sallıyor.

24 Eylül 2020 Perşembe 01:07
Raffaella Fico üstsüz paylaşımlarıyla sanal alemi sallıyor
Takip Et:

Bir zamanlar gündeme İtalyan golcü Mario Balotelli ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen model Raffaella Fico sosyal medyada yükselişini sürdürüyor.

Sosyal medyanın aranan yüzü olan 32 yaşındaki güzel model Instagramda hikaye ve postlarında verdiği birbirinden iddialı pozlarıyla takipçi sayısınıda hızla artırıyor.

Instagram'da yaklaşık 600 bin kişi tarafından takip edilen Raffaella Fico geçtiğimiz yaz aylarında cesur pozları ile adeta hayranlarını büyülemişti.

Güzel model Fico iç çamaşırlı verdiği iddialı pozlarına daha fazla beğeni ve yorum aldığınıda itiraf etmişti.


Ayrıca takipçilerine zaman zaman üstsüz paylaşımlar yapan Raffaella Fico bu sayede adım adım takipçisi sayısını ve aldığı beğeni sayısınıda artırmaya devam ediyor.

İşte güzel modelin adeta sanal alemi sallayn o birbirinden özel pozları

 

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 01:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Raffaella FicoMario Balotelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabrı Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi
Sabrı Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'u öpmelere doyamadı
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'u öpmelere doyamadı
Elizabeth Hurley:
Elizabeth Hurley: "Saatlerce güneşlendiğim için pişmanım"
Songül Öden Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla eşinin yeni yaşını kutladı
Songül Öden Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla eşinin yeni yaşını kutladı
Dominic Purcell'den flaş açıklama! Prison Break'in yeni sezonu gelecek
Dominic Purcell'den flaş açıklama! Prison Break'in yeni sezonu gelecek
Hilal Özdemir yaşadığı zorlukları anlattı: Pandemi sürecinde Kızılay'dan yardım aldım
Hilal Özdemir yaşadığı zorlukları anlattı: Pandemi sürecinde Kızılay'dan yardım aldım

Popüler Haberler

Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
Amazon Prime'ın ilk Türk dizisi olan Artı'nın oyuncu kadrosu ve konusu nedir?
Alevlerin Ardından dizisi Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü'un hayatı!
Makedonya güncel asgari ücret tutarları 2020
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Altın ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 24 Eylül 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 24 Eylül 2020 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 24 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Eylül 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 26 Temmuz Cuma kanalların yayın akışları
Tüm ihtiyaç, konut, taşıt kredi ürünlerine uygulanan faiz oranları düşecek
Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Turkcell bedava internet veren uygulamasıları ile 3.5GB bedava internet kampanyası!
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 24 Eylül 2020 Perşembe
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Eylül 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.