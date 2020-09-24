Raffaella Fico üstsüz paylaşımlarıyla sanal alemi sallıyor

Bir zamanlar gündeme İtalyan golcü Mario Balotelli ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen model Raffaella Fico sosyal medyada yükselişini sürdürüyor.

Sosyal medyanın aranan yüzü olan 32 yaşındaki güzel model Instagramda hikaye ve postlarında verdiği birbirinden iddialı pozlarıyla takipçi sayısınıda hızla artırıyor.

Instagram'da yaklaşık 600 bin kişi tarafından takip edilen Raffaella Fico geçtiğimiz yaz aylarında cesur pozları ile adeta hayranlarını büyülemişti.

Güzel model Fico iç çamaşırlı verdiği iddialı pozlarına daha fazla beğeni ve yorum aldığınıda itiraf etmişti.

Ayrıca takipçilerine zaman zaman üstsüz paylaşımlar yapan Raffaella Fico bu sayede adım adım takipçisi sayısını ve aldığı beğeni sayısınıda artırmaya devam ediyor.

İşte güzel modelin adeta sanal alemi sallayn o birbirinden özel pozları