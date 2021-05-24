İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın iddialı pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Su El Roman, sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme geldi. Su El Roman, dekolteli kıyafetleri ile verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:13
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın iddialı pozları sosyal medyayı salladı
Takip Et:

Su El Roman, babasının yolundan giderek müzik sektörüne adım atmıştı. Su El Roman, bu alanda çalışmalarını yürütürken sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Resmi instagram hesabından paylaştığı cesur pozları ile sık sık sosyal medya gündeminde yer alıyor. En son klip çekimi için hazırlık yapan Su El Roman’ın, kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozları dikkat çekti.

Su El Roman, çıkarmaya hazırlandığı yeni şarkısı ile müzik camiasının da sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. El Roman, klip çekimleri için giydiği kıyafetler ile ve verdiği pozlarla gündem oldu. El Roman, klip çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşınca oldukça konuşuldu. Hem kıyafetleri ile hem de pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Gönderilerinin altına ise takipçilerinin fikirlerini soran bir yazı yazarak şunları söyledi: "Klip’te hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombinimi mi?" 

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 14:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RafetElRomanSuElRomanSosyalmedya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duygu Özaslan'ın babası neden öldü?
Duygu Özaslan'ın babası neden öldü?
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Yasemin Allen bikinili ayna pozu ile çok iddialı
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar
Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar
Eurovision 2021 finali kim kazandı? Eurovision 2021 kazanan sanatçı ve şarkısı
Eurovision 2021 finali kim kazandı? Eurovision 2021 kazanan sanatçı ve şarkısı

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Ebul Kasım tarihte kimdir?
Yasak Elma dizisi Feride (Gülenay Kalkan) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
24 Mayıs 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin kimdir?
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisi Akın karakteri kimdir? Mertkan Arat'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan biyografisi
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi çekim yerleri ve mekanları
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Gerçek adı ne? Ekin Koç oynadığı diziler
Ramo dizisindeki Boran karakteri kimdir?
Eurovision 2021 finali hangi ülke kazandı? Eurovision 2021 birinci olan ülke ve şarkısı
Kağıt Ev 6. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle
Uyanış: Selçuklu dizisinde adı geçen Hasan Sabbah tarihte kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz doğum tarihi
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Uğur Güner nerelidir?
Çukur dizisi Sincanlı Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.