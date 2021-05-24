Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın iddialı pozları sosyal medyayı salladı

Su El Roman, babasının yolundan giderek müzik sektörüne adım atmıştı. Su El Roman, bu alanda çalışmalarını yürütürken sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Resmi instagram hesabından paylaştığı cesur pozları ile sık sık sosyal medya gündeminde yer alıyor. En son klip çekimi için hazırlık yapan Su El Roman’ın, kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozları dikkat çekti.

Su El Roman, çıkarmaya hazırlandığı yeni şarkısı ile müzik camiasının da sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. El Roman, klip çekimleri için giydiği kıyafetler ile ve verdiği pozlarla gündem oldu. El Roman, klip çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşınca oldukça konuşuldu. Hem kıyafetleri ile hem de pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Gönderilerinin altına ise takipçilerinin fikirlerini soran bir yazı yazarak şunları söyledi: "Klip’te hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombinimi mi?"