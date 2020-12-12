Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı pozlar!

Yaşanan koronavirüs sebebiyle sahnelerden ve ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı Rafet El Roman 'ın 22 yaşındaki kızı Su El Roman sanal alemde paylaştığı iddialı pozlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı olma yolunda ilerleyen ve geçtiğimiz aylarda ilk single çıkaran Su El Roman epey dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz senelerde yaptırdığı burun estetik ameliyatları ve dudak dolguları ile konuşulan genç şarkıcı şimdilerde sanal alemde ki paylaşımlarıyla epey konuşuluyor ve hayran sayısını gittikçe artıyor.

Su El Roman paylaşımları kadar altına yapılan yorumlarada verdiği cevaplar ile dikkat çekiyor.

Son olarak ınstagram'dan yapmış olduğu iddialı paylaşıma takipçilerinin sorduğu 'Bu pozlara baban kızmıyor mu?' sorusuna cevap verdi.

Güzel şarkıcı takipçisinin bu sorusuna yaptığı paylaşımlarda mutlaka babasının onayını aldığını ve babasının kritik bir durum olmadığı sürece hayatına müdahale etmediğini söyledi.

İşte genç şarkıcı Su El Roman'ın birbirinden özel o pozları