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Prison Break’in yıldızı Wentford Miller’a otizm teşhisi konuldu

Prison Break dizisinin yıldızı Wentworth Miller şok bir açıklamada bulundu. Yıldız oyuncu bir yıl önce kendisine otizm teşhisi konduğunu söyledi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamayla gündem oldu.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:39
Prison Break’in yıldızı Wentford Miller’a otizm teşhisi konuldu
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Bir döneme damgasını vuran Prison Break dizisinin başrolünde yer alan Wentworth Miller, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklamada bulundu. Yıldız oyuncu bir yıl önce kendisine otizm teşhisi konduğunu duyurdu.

49 yaşındaki ünlü oyuncu açıklamasında "Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak. Öncesinde de kendime böyle bir tanı koymuştum. Resmi tanı da geldi. Güncelleme ihtiyacı olan uzun, kusurlu bir süreçti. Ben orta yaşlı bir adamım. 5 yaşında değilim" sözlerine yer verdi.

49 yaşındaki ünlü oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Miller, daha önce de farklı tavırları ile sık sık gündem olmuştu. Ünlü ismin takipçileri sürpriz açıklamanın ardından Miller’a destek içeren mesajlar gönderdi. Miller, kendisine verilen destek nedeniyle sevenlerine teşekkür etti.


Son Güncelleme: 28.07.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
Michael ScofieldPrison BreakWentford Miller
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