Prison Break’in yıldızı Wentford Miller’a otizm teşhisi konuldu

Bir döneme damgasını vuran Prison Break dizisinin başrolünde yer alan Wentworth Miller, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklamada bulundu. Yıldız oyuncu bir yıl önce kendisine otizm teşhisi konduğunu duyurdu.
49 yaşındaki ünlü oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Miller, daha önce de farklı tavırları ile sık sık gündem olmuştu. Ünlü ismin takipçileri sürpriz açıklamanın ardından Miller’a destek içeren mesajlar gönderdi. Miller, kendisine verilen destek nedeniyle sevenlerine teşekkür etti.
Son Güncelleme: 28.07.2021 16:39