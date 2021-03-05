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Prens Haryy'den İngiliz kraliyet ailesine eleştiri

İngiliz kraliyet ailesine bağlı Prens Harry ile Meghan Markle ve İngiliz sarayı arasında büyük bir çatışma alevlendi. Sarayın kendileriyle alakalı yalan haberler ürettiğini söyleyen Harry, bıçakları çekti.

05 Mart 2021 Cuma 11:51
Prens Haryy'den İngiliz kraliyet ailesine eleştiri
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İngiliz kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Aileden geçtiğimiz yıl ayrılan prens Harry ile eşi, Amerika’da özel bir yayıncı kuruluşa röportaj verdi. İngiliz kraliyet ailesine bağlı Prens Harry ile Meghan Markle ve İngiliz sarayı arasında büyük bir çatışma alevlendi. Sarayın kendileriyle alakalı yalan haberler ürettiğini söyleyen Harry, bıçakları çekti. Verdikleri bu röportaj tüm dünya genelinde geniş bir yankı oluşturdu. Verilen röportajda ikilinin söyledikleri şeyleri bir an önce İngiliz kraliyet Sarayı tarafından duyulmasını istediler. İngiliz kraliyet sarayının kendileri hakkında sürekli olarak yalan haber ürettiklerini söyleyen Karıkoca, İngiliz kraliyet sarayının bir an önce kendi gerçeklerine dönmesi gerektiğini söyledi. Amerika’da yapılan bu röportajı hem İngiltere’de hem de tüm dünya genelinde büyük bir yankı uyandırması bekleniyor. Prens Harry, görünüşe göre kendi ailesinden bıkmış durumda bir vaziyet sergiliyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:51
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Anahtar Kelimeler:
Prens HarryMeghan Markle
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