Prens Harry ve Meghan Merkle Netflix'te ekran karşısına çıkacak!

Mart ayında kraliyet ailesinden ayrıldıklarını dünyaya duyuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle yeni projeleri ile gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü gazete New York Times’in haberine göre Prens Harry vebirprojesinde rol almaya evet dedi. Prens Harry ile evlenmeden önce oyuncu olan Meghan Merkle’in bu projeye evet demede büyük bir katkısı olduğu açıklansa da eski oyuncunun tekrar ekran karşısına çıkmayacağı sadece bir projelik Netflix’e onay verdiği belirtildi.

Çekilecek belgeselde kamera karşısına geçecek dünyanın en merak edilen çifti konu ile ilgili ‘Odak noktamız hem bilgi hem de umut veren içerikler oluşturmak olacak’ açıklaması yaparken ayrıca, ‘Yeni ebeveynler olarak, ilham veren aile programları yapmak da bizim için önemli.’ Dedi

Çeşitli ağlarda pek çok kişi ile belgesel konusunda görüşme yapan ikili, kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra dünya çapında fakirlere yardımlarda bulunan ulusal ve global denekleri desteklemeleri ile biliniyor. Merkle belgesel seslendirmesi de yaparken uzun bir aradan karşısına geçecek olan eski oyuncu Meghan Merkle heyecanlı olduğunu dile getirdi.