Polisle tartışan Dilan Çıtak, savcılığa şikayet edildi!

Hafta sonu nişanlısı Levent Dörtler ile birlikte polis tarafından sokakta yakalanan Dilan Çıtak, para cezasına çarptırıldı. O sırada görevli memur ile tartışan Çıtak'ın savcılığa şikayet edildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı'in yine kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, hafta sonu neden dışarıda olduğunu belirttiği ifadesinde hasta köpeğini veterinere götürdüğünü ve polislerle karşılaştığında cezanın uygulandığı sırada elindeki raporu göstermesine rağmen para cezası kesildiğini söylediği öğrenildi. Çıtak ifadesinde ayrıca, polislerle konuşmaya çalıştığı sırada köpeğinin kustuğunu görünce sinir krizi geçirdiğini ve bu yüzden itiraz ettiğini söylediği de belirtildi.

Polislerin görevlerini yapmasına engel olmadığını söyleyen Dilan Çıtak, onların kendilerine hakaret ettiğini ifadesinde belirtirken Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörtler hakkında görevi başındaki memura direnme ile birlikte memura hakaret ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı bildirildi.