Polisle tartışan Dilan Çıtak, savcılığa şikayet edildi!

Hafta sonu nişanlısı Levent Dörtler ile birlikte polis tarafından sokakta yakalanan Dilan Çıtak, para cezasına çarptırıldı. O sırada görevli memur ile tartışan Çıtak'ın savcılığa şikayet edildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Polislerin görevlerini yapmasına engel olmadığını söyleyen Dilan Çıtak, onların kendilerine hakaret ettiğini ifadesinde belirtirken Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörtler hakkında görevi başındaki memura direnme ile birlikte memura hakaret ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı bildirildi.
Son Güncelleme: 21.01.2021 10:19