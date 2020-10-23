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Playboy güzeli Bella Bunnie Amor'dan olay pozlar

Ünlü playboy güzel Bella Bunnie Amor ünlülerin uğrak yeri olan Miami sahillerinde dar bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu.

23 Ekim 2020 Cuma 20:58
Playboy güzeli Bella Bunnie Amor'dan olay pozlar
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Dünyaca ünlü playboy Bella Bunnie Amor bu sefer ünlülerin uğrak yeri olan Miami sahillerinde objektiflere takıldı.

Çekimler için sahillere inen güzel modelin objektiflere verdiği pozlar paparazziler tarafından görüntülendi.

Ünlü model çekimlere verilen aralarda ise eline aldığı telefonuyla selfie çekmeyide ihmal etmedi.

Bella Bunnie Amor dar bikinisiyle birlikte verdiği o özel pozlar adeta görenlerin nefeslerini kesti.


Fit ve form vücuduyla görenlerin hayran kaldığı Bella miami sahillerinde hem çekim yapıyor hemde tatilinin son günlerinin keyfini sürüyor.

İşte Bella Bunnie Amor'un miami'de çekimlerde verdiği iki parçalı siyah bikinili o çok özel pozları 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 20:58
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Bella Bunnie AmorBella Bunnie Amor Bikinili Poz
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