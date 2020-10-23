Playboy güzeli Bella Bunnie Amor'dan olay pozlar

Dünyaca ünlü playboy Bella Bunnie Amor bu sefer ünlülerin uğrak yeri olan Miami sahillerinde objektiflere takıldı.

Çekimler için sahillere inen güzel modelin objektiflere verdiği pozlar paparazziler tarafından görüntülendi.

Ünlü model çekimlere verilen aralarda ise eline aldığı telefonuyla selfie çekmeyide ihmal etmedi.

Bella Bunnie Amor dar bikinisiyle birlikte verdiği o özel pozlar adeta görenlerin nefeslerini kesti.

Fit ve form vücuduyla görenlerin hayran kaldığı Bella miami sahillerinde hem çekim yapıyor hemde tatilinin son günlerinin keyfini sürüyor.

İşte Bella Bunnie Amor'un miami'de çekimlerde verdiği iki parçalı siyah bikinili o çok özel pozları