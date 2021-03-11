Pınar Tuncegil ve Gökçer Genç dünya evine girdi

Pınar Tuncegil kendi gibi oyuncu olan Alper Saldıran ile 2019 yılında tek celsede altı yıllık evliliğini bitirmişti. "Kurtlar Vadisi Pusu" "Medcezir" gibi sevilen dizilerde yer alan Tuncegil, Saldıran ile evliliğini sonlandırdıktan mutluluğu yeniden mestektaşında buldu. Mehmet Güreli'nin yönetmenliğini "Dört Köşeli Üçgen" filminde aynı seti paylaşan başarılı oyuncular, nikah masasına oturdu.

Pandemi sebebiyle sessiz sedasız nikah masasına oturan 35 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Tuncegil, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşıile dünya evine girdi. 10 Mart tarihinde öğle saatlerinde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirmek için evet dediler. Pandemi sebebiyle sınırlı katılım zorunluluğu olan nikaha çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katılım sağladı. 10 Mart 1986 doğumlu olan Tuncegil, nikah tarihi olarak özellikle 10 Mart'ı seçtiğini öğrenildi.

Mutluluklarını sosyal medya hesabında paylaşan Tuncegil, fotoğraflarının altına "Bugün doğum günüm. Ve bugün bir aile olduk. Pandemiden dolayı çağıramadıklarımız bize darılmasın" mesajı bıraktı.