Pınar Tuncegil ve Gökçer Genç dünya evine girdi

Pınar Tuncegil kendi gibi oyuncu olan Alper Saldıran ile 2019 yılında tek celsede altı yıllık evliliğini bitirmişti. "Kurtlar Vadisi Pusu" "Medcezir" gibi sevilen dizilerde yer alan Tuncegil, Saldıran ile evliliğini sonlandırdıktan mutluluğu yeniden mestektaşında buldu. Mehmet Güreli'nin yönetmenliğini "Dört Köşeli Üçgen" filminde aynı seti paylaşan başarılı oyuncular, nikah masasına oturdu.
Mutluluklarını sosyal medya hesabında paylaşan Tuncegil, fotoğraflarının altına "Bugün doğum günüm. Ve bugün bir aile olduk. Pandemiden dolayı çağıramadıklarımız bize darılmasın" mesajı bıraktı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 21:05