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Pınar Deniz kimdir, nerede doğmuştur? Pınar Deniz evli mi? Pınar Deniz kaç yaşında?

Pınar Deniz kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Pınar Deniz’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

14 Aralık 2021 Salı 21:09
Pınar Deniz kimdir, nerede doğmuştur? Pınar Deniz evli mi? Pınar Deniz kaç yaşında?
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Pınar Deniz kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Pınar Deniz’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Pınar Deniz kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Pınar Deniz’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Pınar Deniz aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Pınar Deniz 1994 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olmuştur.

Sil Baştan dizisinde Evrim karakterine hayat vermiştir. Sonrasında Beyaz Yalan, Günebakan ve Vatanım Sensin dizilerinde yer almıştır. 2017 yılındaysa Kardeşim Benim 2 isimli filmde rol aldı.

Murat Dalkılıç’ın Yani şarkısının klipinde de yer alan Pınar Deniz, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat vermiştir.

Adana’da doğan güzel oyuncu, aslen Mardinlidir. Bir röportajda Arap kökenli olduğunu belirten Pınar Deniz, 5 kardeşin ortancasıdır. Ailesi ile beraber İstanbul’da yaşamaktadır. Burcu Akreptir.

 

 


Son Güncelleme: 14.12.2021 21:09
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Pınar DenizKırmızı OdaKimdirHayatı
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