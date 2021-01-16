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Pınar Altuğ'nun yeni tarzı şaşırttı!

Çocuklar Duymasın ile tanınan güzel oyuncu Pınar Altuğ ,saç renginde değişikliğe gitti. Sosyal medyadan yeni tarzını paylaşan Pınar Altuğ ünlü isimlerden de beğeni aldı. İşte detaylar..

16 Ocak 2021 Cumartesi 20:00
Pınar Altuğ'nun yeni tarzı şaşırttı!
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Çocuklar Duymasın ile tanınan güzel oyuncu Pınar Altuğ ,saç renginde değişikliğe gitti. Sosyal medyadan yeni tarzını paylaşan Pınar Altuğ ünlü isimlerden de beğeni aldı.

 Pınar Altuğ saç rengini ve tarzını değiştirdi

Yeni tarzıyla gündeme gelen Pınar Altuğ saçlarındaki sarı rengini ve tarzını değiştirdi kahkül şeklinde kesim ve koyu renge boyatarak beğeni topladı.

Sosyal medyı da aktif olarak kullanan Pınar Altuğ yeni tarzını " Sürpriz" notu ile instagramda gönderi paylasarak sevenleriyle buluşturdu.  Ünlü isim Deniz Seki ise Altuğ'nun yeni tarzına ilişkin "Çok yakışmış" yorumunu yaparken Emine Ün de "Bayıldım " şeklinde yorumda bulundu.



Son Güncelleme: 16.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Pınar AltuğYeniSaç
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