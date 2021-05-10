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Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi

Magazin gündemine damga vuran Pınar Altuğ değişimi herkes tarafından konuşulmaya devam ediyor. İmaj değişikliği ile görenlerin tanıyamadığı hale gelen Altuğ sessizliği bozdu. Sosyal medya üzerinde açıklama yapan Altuğ estetik yaptırmadığı belirtti. İşte o çok konuşulan Pınar Altuğ değişimi hakkında detaylar

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:26
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
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Gözlük markasının mankeni olan Altuğ instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile sevenleri tarafından yorumlara tutuldu. İmaj değişikliği ile takipçileri ile buluşan Altuğ birçok ünlüye benzetildi. Deniz Seki ve Hadise’ye benzetilen Pınar Altuğ’a sorular yöneltildi. Takipçileri tarafından sevilen Altuğ bu değişiklik üzerine iltiifatlar almaya başladı. Yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar sorulan yetenekli oyuncu açıklamada bulundu.

Birçok yorumda estetik yaptırdığı söylenen Pınar Altuğ,’’ İyi makyaj ve photoshop candır’’ diyerek yapılan yorumlara cevap verdi. 46 yaşında olan ünlü oyuncunun yüzünde estetik olmadığını sözlerinde yer verdi.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
İmajEstetik
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