Pınar Altuğ yeni imajıyla göz doldurdu

2000'li yılların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın ile tanınan ve ekranların sevilen yüzü olan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyada ki paylaşımı ile gündem oldu.

Güzel oyuncu zaman zaman yaptığı paylaşımlara takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği cevaplar ile de gündeme gelmiş ve kendisine yapılan acımasız eleştirelere yorum yazmaya çekinmemişti.

Son olarak saç rengini ve tasarımını değiştiren güzel oyuncu yeni imajını takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Altuğ'un yeni imajı takipçilerinin dikkatini çekti ve bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Öte yandan güzel oyuncunun yine kendisi gibi oyunu olan Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği var.

İşte Altuğ'un sevenlerine paylaştığı yeni imajı