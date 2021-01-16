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Pınar Altuğ yeni imajıyla göz doldurdu

Ekranların sevilen oyuncusu 46 yaşındaki Pınar Altuğ yeni imajını sevenleriyle paylaştı. Altuğ'un yeni imajı göz doldurdu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 18:22
Pınar Altuğ yeni imajıyla göz doldurdu
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2000'li yılların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın ile tanınan ve ekranların sevilen yüzü olan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyada ki paylaşımı ile gündem oldu.

Güzel oyuncu zaman zaman yaptığı paylaşımlara takipçilerinin yaptığı yorumlara verdiği cevaplar ile de gündeme gelmiş ve kendisine yapılan acımasız eleştirelere yorum yazmaya çekinmemişti.

Son olarak saç rengini ve tasarımını değiştiren güzel oyuncu yeni imajını takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Altuğ'un yeni imajı takipçilerinin dikkatini çekti ve bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Öte yandan güzel oyuncunun yine kendisi gibi oyunu olan Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği var.

İşte Altuğ'un sevenlerine paylaştığı yeni imajı



Son Güncelleme: 16.01.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
Pınar AltuğPınar Altuğ Yeni ImajYağmur Atacan
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