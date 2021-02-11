Petra Ecclestone ve Sam Palmer koronavirüsten kaçmak için dünyayı geziyor

11 Şubat 2021 Perşembe 21:03
Petra Ecllestone ve Sam Palmer
çifti koronavirüsten kaçmak için 10 ay içerisinde 7 ülke gezdi. 32 yaşında olan Petra Ecclestone
eşi ve dört çocuğuyla beraber ABD
, İsviçre
ve Fransa
gibi ünlü şehirleri dolaşma kararı aldı. Ara sıra evlerine geri dönerek yolculuklarına ara veren çift dünyayı dolaşarak koronavirüsten daha kolay bir şekilde korunacaklarını düşündü. Koronavirüs döneminde sınırları açık olan birçok ülkeyi gezdiklerini ve gezmeye devam edeceklerini söyleyen çift yaptığı açıklamalarla tüm dünyayı şaşırttı. Koronavirüs döneminde dünyanın büyük bir çoğunluğu virüsten korunmak üzere evlerinden çıkamazken, bu çift çareyi dünyayı gezmekte bulmuştu. Çiftin yaptığı açıklamalar sosyal medya üzerinde epey dikkat çekti.
Son Güncelleme: 11.02.2021 21:03
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