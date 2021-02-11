Petra Ecclestone ve Sam Palmer koronavirüsten kaçmak için dünyayı geziyor

Petra Ecllestone veçifti koronavirüsten kaçmak için 10 ay içerisinde 7 ülke gezdi. 32 yaşında olaneşi ve dört çocuğuyla berabervegibi ünlü şehirleri dolaşma kararı aldı. Ara sıra evlerine geri dönerek yolculuklarına ara veren çift dünyayı dolaşarak koronavirüsten daha kolay bir şekilde korunacaklarını düşündü. Koronavirüs döneminde sınırları açık olan birçok ülkeyi gezdiklerini ve gezmeye devam edeceklerini söyleyen çift yaptığı açıklamalarla tüm dünyayı şaşırttı. Koronavirüs döneminde dünyanın büyük bir çoğunluğu virüsten korunmak üzere evlerinden çıkamazken, bu çift çareyi dünyayı gezmekte bulmuştu. Çiftin yaptığı açıklamalar sosyal medya üzerinde epey dikkat çekti.