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Petra Ecclestone ve Sam Palmer koronavirüsten kaçmak için dünyayı geziyor

Dünyaca ünlü Petra Ecclestone ve Sam Palmer çifti çocuklarıyla beraber dünyayı gezdi. Toplamda 7 ülkeyi gezen çift koronavirüsten kaçabilmek için bir dünya turuna çıktıklarını dile getirdi.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:03
Petra Ecclestone ve Sam Palmer koronavirüsten kaçmak için dünyayı geziyor
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Petra Ecllestone ve Sam Palmer çifti koronavirüsten kaçmak için 10 ay içerisinde 7 ülke gezdi. 32 yaşında olan Petra Ecclestone eşi ve dört çocuğuyla beraber ABD, İsviçre ve Fransa gibi ünlü şehirleri dolaşma kararı aldı. Ara sıra evlerine geri dönerek yolculuklarına ara veren çift dünyayı dolaşarak koronavirüsten daha kolay bir şekilde korunacaklarını düşündü. Koronavirüs döneminde sınırları açık olan birçok ülkeyi gezdiklerini ve gezmeye devam edeceklerini söyleyen çift yaptığı açıklamalarla tüm dünyayı şaşırttı. Koronavirüs döneminde dünyanın büyük bir çoğunluğu virüsten korunmak üzere evlerinden çıkamazken, bu çift çareyi dünyayı gezmekte bulmuştu. Çiftin yaptığı açıklamalar sosyal medya üzerinde epey dikkat çekti.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
Petra EcclestoneSam PalmerABDİsviçreFransaKoronavirüsten Kaçmak Için Dünyayı Gezdiler
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