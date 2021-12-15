Pembe Coşkun Altunay kimdir? Pembe Coşkun Altunay dizi ve filmleri

Başarılı bir tiyatrocu olan Pembe Coşkun Altunay merak edilmeye başlandı. Altunay’ın görev aldığı projeler merak edilirken aynı zamanda Altunay’ın oyunları ve hayatı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Pembe Coşkun Altunay kimdir?

1989 yılında Kıbrıs’ta dünyaya gelen Altunay aslen Lefkelidir. 6 yıl boyunca Lefke Belediyesi Tiyatrosunda görev aldıktan sonra Elite Cast ve Model Ajans’ta kamera önü oyunculuk eğitimleri alarak oyunculuğa başlamıştır.

2018 yılında Kıbrıs’ın ilk yerli dizisi olan Aşk – ı Kıbrıs’ta görev alan başarılı oyuncu Fırat Erdağ Altunay ile evlidir.