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Pelin Öztekin bikinili havuz pozu ile tatil sezonunu açtı sosyal medya sallandı

Tatile çıkan ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in bikinili pozu ile paylaşımları gündemde yer aldı. 3 ay önce babasını kaybeden Öztekin sosyal medyadan paylaştığı paylaşım ile "hayat devam ediyor" mesajında bulundu. Başarılı oyuncunun siyah bikinisi ile paylaşım yaptığı fotoğrafı çok sayıda etkileşim aldı. Paylaşımın altına yorumda bulunan baz kıişiler arasında ise tartışmalar yaşandı. İşte Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımı...

01 Haziran 2021 Salı 15:48
Pelin Öztekin bikinili havuz pozu ile tatil sezonunu açtı sosyal medya sallandı
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Bikinili fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncubun bu paylaşımı takipçileri arasında tartışmalara neden oldu.

Ünlü oyuncu 93 kilo vererek  fit bir şekilde tatile çıktı.

8 Mart'ta babasını yitiren başarılı oyuncu hissettiğ üzüntü dolu anları "hayat devam ediyor" mesajı ile paylaştı.

Siyah bikinisi ile paylaşım yapan oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum yapıldı.

Kullanıcılardan bazılar "Ne çabuk unutuldu babanız da böyle pozlar veriyorsunuz yorumunu yaparken, bazıları da yapılanın yanlış olmadığını savundu.

İşte Pelin Öztekin'in bikinili pozu...

Yakın zamanda babasını yitiren oyuncu "Deniz sezonunu açtım" sözleri ile havuzda çekilmiş olduğu videosunu paylaştı.

Peli Öztekin'in bu paylaşımın ardından takipçilerinin bazıları "Yakın zamanda babanı kaybettin, bu paylaşım olmamış" dedi. bazıları da, "Kendi bileceği iş" dedi. Sürekli ağlasın mı?" yorumunu yaptı.

Ünlü pyuncu 2014 senesinde 153 kiloyken mide küçültme ameliyatına girmişti. Ameliyattan sonra 6 ayda 53 kilo veren başarılı oyuncu,  daha sonra 23 kilo daha vererek 60 kiloya düşmüştü.


Son Güncelleme: 01.06.2021 15:48
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Anahtar Kelimeler:
BikiniPelin öztekinPoz
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