Pelin Öztekin bikinili havuz pozu ile tatil sezonunu açtı sosyal medya sallandı

Bikinili fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncubun bu paylaşımı takipçileri arasında tartışmalara neden oldu.

Ünlü oyuncu 93 kilo vererek fit bir şekilde tatile çıktı.

8 Mart'ta babasını yitiren başarılı oyuncu hissettiğ üzüntü dolu anları "hayat devam ediyor" mesajı ile paylaştı.

Siyah bikinisi ile paylaşım yapan oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum yapıldı.

Kullanıcılardan bazılar "Ne çabuk unutuldu babanız da böylelar veriyorsunuz yorumunu yaparken, bazıları da yapılanın yanlış olmadığını savundu.

İşte Pelin Öztekin'in bikinili pozu...

Yakın zamanda babasını yitiren oyuncu "Deniz sezonunu açtım" sözleri ile havuzda çekilmiş olduğu videosunu paylaştı.

Peli Öztekin'in bu paylaşımın ardından takipçilerinin bazıları "Yakın zamanda babanı kaybettin, bu paylaşım olmamış" dedi. bazıları da, "Kendi bileceği iş" dedi. Sürekli ağlasın mı?" yorumunu yaptı.

Ünlü pyuncu 2014 senesinde 153 kiloyken mide küçültme ameliyatına girmişti. Ameliyattan sonra 6 ayda 53 kilo veren başarılı oyuncu, daha sonra 23 kilo daha vererek 60 kiloya düşmüştü.