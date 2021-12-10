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Pelin Doğru kimdir, nerede doğmuştur? Pelin Doğru evli mi? Pelin Doğru kaç yaşında?

Pelin Doğru kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Pelin Doğru’nun hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

10 Aralık 2021 Cuma 04:00
Pelin Doğru kimdir, nerede doğmuştur? Pelin Doğru evli mi? Pelin Doğru kaç yaşında?
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Pelin Doğru kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Pelin Doğru’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Pelin Doğru kimdir? Nerelidir?

Pelin Doğru’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Pelin Doğru aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1983 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Pelin Doğru’nun burcu Terazidir. Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümü mezunudur.

Suskunlar ve Lakin Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku adlı dizi ve filmde yer almıştır.

Maltepe Üniversiteler arası Tiyatro Şenliği’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. Bunun yanı sıra Lions Tiyatro Ödülleri’nde Kerem Yılmazer Genç Yetenekleri Teşvik Ödülü’ne de layık görülen Pelin Doğru, Fransızca ve İngilizce dillerine hakimdir. Dizi, sinema ve tiyatro dışında Rejoice, YKM, Arstil Mobilya, Eti Soho, Eti Burçak ve Lays Gourmet gibi markalarda reklam yüzü olarak rol almıştır.

 

 


Son Güncelleme: 10.12.2021 04:00
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