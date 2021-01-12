Pelin Akil'in kopyası gibi! Tıpatıp aynı

En çok izlenen dizilerden olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı başarılı oyuncu Pelin Akil, son dönemin en gözde oyuncularından biri. 6 sezondur devam eden diziye bu sezon 'Bahar' karakteriyle dâhil olan oyunculuğu ile büyük beğeni kazanan güzel oyuncu nisan ayında ikiz bebeklerinin kucağına almıştı.

Pandemi sürecinde vaktinin çoğunu kızları ve eşiyle evinde geçiren oyuncu Pelin Akil paylaşımları ile sevenlerinin beğenisini kazanıyor. İkizleri ile geçirdikleri güzel anıları paylaşan Akil son olarak sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla kızı Lina'nın fotoğrafını birleştirerek takipçileriyle paylaştı. Kızı ile olan benzerlikleri ise takipçilerini şaşırttı.

Kızının kendisine tıpatıp benzemesi takipçilerini oldukça şaşırttı.