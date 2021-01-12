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Pelin Akil'in kopyası gibi! Tıpatıp aynı

EDHO’nun yeni yıldızı Pelin Akil çocukluk fotoğrafını paylaştı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi .Akil'in kızı Lina ile olan benzerliği şaşırttı!

12 Ocak 2021 Salı 21:48
Pelin Akil'in kopyası gibi! Tıpatıp aynı
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En çok izlenen dizilerden olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı başarılı oyuncu  Pelin Akil, son dönemin en gözde oyuncularından biri. 6 sezondur devam eden diziye bu sezon  'Bahar' karakteriyle dâhil olan oyunculuğu ile büyük beğeni kazanan güzel oyuncu nisan ayında ikiz bebeklerinin kucağına almıştı.

Pandemi sürecinde vaktinin çoğunu kızları ve eşiyle evinde geçiren oyuncu Pelin Akil paylaşımları ile sevenlerinin beğenisini kazanıyor. İkizleri ile geçirdikleri güzel anıları paylaşan Akil son olarak sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla kızı Lina'nın fotoğrafını birleştirerek takipçileriyle paylaştı. Kızı ile olan benzerlikleri ise takipçilerini şaşırttı.

Kızının kendisine tıpatıp benzemesi takipçilerini oldukça şaşırttı. 

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 21:48
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akilİkiz Kızları
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