İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a flaş yorum

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ikiz kızlarıyla ve mutlu evlilikleri ile sık sık gündeme geliyorlar. Çiftten Anıl Altan, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafla gündeme geldi. Bununla beraber Pelin Akil ise eşinin paylaştığı kaslı fotoğrafına kayıtsız kalmayarak yorum yaptı.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a flaş yorum
Takip Et:

 

Beş sene önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2019 senesinde ikiz kızları Lina ve Alin’i kucaklarına almıştı.

İkili hem birbirleri ile hem de kızları ile sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanırken takipçileri ile samimi paylaşımlarda bulunuyorlar. Son olarak Anıl Altan’ın yaptığı son paylaşıma verdiği yorum ile gündeme gelen Pelin Akil o fotoğrafa işte bu yorumda bulundu:

Bahçe işleri ile uğraşırken ki bir fotoğrafını paylaşan Anıl Altan’ın eşi fotoğrafı görünce kayıtsız kalmadı ve yorum yaptı.

Pelin Akil, paylaşımın altına şu yorumu yaptı:

"Şimdi bir şey diyeceğim: Burada amaç, "Bakın sandalye ve masamız da güzel veniklendi şükürler olsun mu? Nedir yani? Gel bana bir anlat mutfaktayım..."

Anıl Altan ise eşine şu cevap ile karşılık verdi:

 "Pelin'ciğim işim başımdan aşkın... Bahçede ahşaplarla uğraşıyorum. Müsait olunca gel iki medeni insan anne ve baba olarak konuşalım. Saygılar..." 

Bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde kızları Alin ve Lina’nın2. yaş günlerini kutlayan çift, evlerinin bahçesini süslemişlerdi. Beraber çekildikleri fotoğtafları da İnstagram’da paylaşmışlardı.

Pelin Akil, kızlarının doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Bugün harika bi gündü. Canım kocam seni çok seviyorum. Şimdi, öncelikle testlerini yaptırıp, yanımızda olan, miniklerime harika duygular yaşatan güzel ailemize çok teşekkür ederim. Canım sarı papatyam ve sarı kelebeğim... İyi ki doğdunuz güzel kızlarım. Bugün yanımızda olan ve olmayan ama onun dışında da sizi daha görmeden kalpten seven kocaman bir aileniz var. Şükürler olsun... Sağlıklı ve mutlu olun, ben Allah'tan başka ne isterim? Sizleri çok ama çok seviyorum"

Baba Altan ise şu ifadeleri kullanarak doğum günlerini kutladı:  "Birbirimizden en fazla bu kadar uzak olalım güzel kızlarım... Pelin'im, Alin'im, Lina'm... Sağlıkla, şansla dolu yıllarınız, yıllarımız olsun... İyi ki..."

Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnılaltanPelinAkilOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri

Popüler Haberler

Kefaret dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kefaret dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 16 Mayıs 2021 Pazar geri ödeme tablosu
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Mayıs 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm neden yayınlanmadı?
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2021
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Mama, bez ve süt yardımı için nereye başvurulur, yardımı nasıl alınır? Mayıs 2021
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.