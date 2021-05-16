Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a flaş yorum

Beş sene önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2019 senesinde ikiz kızları Lina ve Alin’i kucaklarına almıştı.

İkili hem birbirleri ile hem de kızları ile sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanırken takipçileri ile samimi paylaşımlarda bulunuyorlar. Son olarak Anıl Altan’ın yaptığı son paylaşıma verdiği yorum ile gündeme gelen Pelin Akil o fotoğrafa işte bu yorumda bulundu:

Bahçe işleri ile uğraşırken ki bir fotoğrafını paylaşan Anıl Altan’ın eşi fotoğrafı görünce kayıtsız kalmadı ve yorum yaptı.

Pelin Akil, paylaşımın altına şu yorumu yaptı:

"Şimdi bir şey diyeceğim: Burada amaç, "Bakın sandalye ve masamız da güzel veniklendi şükürler olsun mu? Nedir yani? Gel bana bir anlat mutfaktayım..."

Anıl Altan ise eşine şu cevap ile karşılık verdi:

"Pelin'ciğim işim başımdan aşkın... Bahçede ahşaplarla uğraşıyorum. Müsait olunca gel iki medeni insan anne ve baba olarak konuşalım. Saygılar..."

Bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde kızları Alin ve Lina’nın2. yaş günlerini kutlayan çift, evlerinin bahçesini süslemişlerdi. Beraber çekildikleri fotoğtafları da İnstagram’da paylaşmışlardı.

Pelin Akil, kızlarının doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Bugün harika bi gündü. Canım kocam seni çok seviyorum. Şimdi, öncelikle testlerini yaptırıp, yanımızda olan, miniklerime harika duygular yaşatan güzel ailemize çok teşekkür ederim. Canım sarı papatyam ve sarı kelebeğim... İyi ki doğdunuz güzel kızlarım. Bugün yanımızda olan ve olmayan ama onun dışında da sizi daha görmeden kalpten seven kocaman bir aileniz var. Şükürler olsun... Sağlıklı ve mutlu olun, ben Allah'tan başka ne isterim? Sizleri çok ama çok seviyorum"

Baba Altan ise şu ifadeleri kullanarak doğum günlerini kutladı:

"Birbirimizden en fazla bu kadar uzak olalım güzel kızlarım... Pelin'im, Alin'im, Lina'm... Sağlıkla, şansla dolu yıllarınız, yıllarımız olsun... İyi ki..."