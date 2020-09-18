Pelin Akil ve Anıl Altan'ın aile pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Pelin Akil 2016 yılında dünya evine girdiği oyuncu eşi Anıl Altan ile aile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çiftin aile pozlarında kızları Alin ve Lina da yer aldı. Pelin ve Anıl çiftinin aile pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Pelin Akil ailesiyle birlikte verdiği fotoğrafı Instagram’dan ‘Aile’ notuyla paylaştı. Akil’in takipçileri aile pozuna beğeni yağdırdı. Ayrıca aile fotoğrafına fazlasıyla olumlu yorum yapıldı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti geçtiğimiz günlerde 4. Evlilik yıldönümünü kutlamıştı.