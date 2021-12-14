Pelin Acar kimdir, nerede doğmuştur? Pelin Acar evli mi? Pelin Acar kaç yaşında?

Pelin Acar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Pelin Acar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Pelin Acar kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Pelin Acar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Pelin Acar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Pelin Acar, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Burcu Oğlaktır.

1989 İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu, şu zamana kadar Yengeç Oyunu, Kavşak, Kayıp Madalyon, Bir Günah Gibi, Mavi Pansiyon, Benim İçin Üzülme, Dabbe 5: Zeh-i Cin, Emanet ve Suret gibi yapımlarda yer almıştır.

Son olarak TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almıştır.