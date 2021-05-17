Paris Hilton, İsrail’i eleştirdi ardından paylaşımını sildi

İsrail’in Doğu Kudüs ve Gazze’ye yaptığı saldırılar devam ediyor. Saldırıların devam etmesi ise birçok ünlünün bu olaya sessiz kalmadığını gösteriyor. Sessiz kalmayan ünlülerden biri de dünyaca ünlü model olan Paris Hilton. Hilton, yapılan saldırıya sessiz kalmayarak Twitter üzerinden eleştirel bir paylaşım yaptı. Paylaşımını ise bir süre sonra sildi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Paris Hilton, “Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım” diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" dedi.

Dünyanın daha iyi bir yere dönüşmesi için dua ettiğini dile getiren Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" paylaşımında bulundu. Yaptığı paylaşımları ise bir süre sonra sildi.