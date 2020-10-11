Paige VanZant eşiyle paylaştığı çırılçıplak pozları için açıklama yaptı

26 yaşındaki Amerikalı dövüşçü Paige Vanzant karantina sürecinde paylaştığı çıplak pozlarıyla günlerce konuşulmuştu.

Eşiyle birlikte eve kapanan ve süreci evde geçiren Vanzant form kalmak için yaptığı dövüş antremanlarından görüntüleri hayranlarıyla paylaşmıştı.

Bazı zamanlarda eşiyle birlikte yaptığı antremanlardan çıplak pozlar paylaşan Vanzant'ın bu paylaşımları binlerce etkileşim almıştı.

Paige Vanzant katıldığı bir televizyon programında bu çıplak pozlarıyla ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Vanzant karantina döneminde uzun süre evde kaldıklarını ve eğlenme ihtiyacına karşılık bu pozları çekip sanal alemde paylaştıklarını söyledi.

Süreç içinde eşiyle birlikte yaptığı antremanlarda ve çektikleri pozlarda çok eğlendiklerini anlatan ünlü dövüşçü, aynı şekilde takipçilerininde eğlenmesini istediklerini söyledi.

Öte yandan 2 yıldır evli olan Paige Vanzant sanal alemde yaklaşık 2,9 milyon kişi takip ediyor.