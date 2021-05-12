Özlem Tekin, çiftliğinde çalışırken görüntülendi! İşte Özlem Tekin'in çiftlik hayatı...

2016 senesinde müzik yaşamına ara vererek Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir köye yerleşen Özlem Tekin, şalvarlı haliyle kameraların hedefi oldu.

30 dönümlük arazisi üzerindeki çiftlik yaşamı yaşayan şarkıcı, organik tarım merakını gözler önüne serdi.

Kentten epey uzaklıkta olan 49 yaşındaki şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleri ile zamanını geçiriyor.

Köpeklerin yanından ayrılmadığı Özlem Tekin'in çiftliğin hemen yanında küçükbaş hayvanlarının olduğu gözlemlendi.

Senelerdir müzik dünyasından ve sosyal medyadan da uzak duran Tekin'in çiftliğinde yanına çalışan aldığı da gözlerden kaçmadı.