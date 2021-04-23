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Özlem Özdil kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarından yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Özlem Özdil, son dönemlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Özlem Özdil kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

23 Nisan 2021 Cuma 23:25
Özlem Özdil kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
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Son dönemlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alan Özlem Özdil’in kim olduğu belli oldu. Star TV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan kuzeyin oğlu volkan konak programına konuk olan Özlem Özdil, son dönemlerin en çok merak edilen isimleri arasında kendine yer bulmayı başardı. Özlem Özdil kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Özlem Özdil Kimdir?

8 Aralık 1979 senesinde Almanya’da dünyaya gelen Özlem Özdil, 17 yaşında Türkiye yerleştği. Birçok ünlü isimden bağlama eğitimi aldı. Sesinin güzelliği ile dikkat çekmeye başladı. Kendisi çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve Almanca biliyor. Şimdiye kadar başta TRT olmak üzere birçok kanalda boy gösterdi.




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
özlem özdilStar Tv
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