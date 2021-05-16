Özgü Namal, Köyceğiz'deki evine kilit vurdu ve satılığa koydu!

Özgü Namal, 7 ay önce kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Ahmet Serdar Oral'la 10 yıllığına kiralamış olduğu Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde yer alan evinden çıktı.

5 yıldan beri eşi ve çocukları ile beraber orada hayatını sürdüren 42 yaşındaki oyuncumuzun, Ahmet Serdar Oral'ın vefatı sonrasında köye hiç gitmediği ortaya çıktı.

Ev bahçesinde Özgü Namal'ın çocuklarının oyuncakları ve kurmuş oldukları salıncak, olduğu gibi duruyor.

Bunun yanı sıra oyuncunun, köyde kocasıyla yatırım amacıyla satın aldıkları ve etrafına duvar çektikleri 7 dönüm, içerisinde küçük bir gölün bulunduğu arsayı da 3 milyon liraya satılığa çıkardığı iddia ediliyor.

Özgü Namal-Ahmet Serdar Oral ikilisi, geçen yıl çocuklarının eğitimi için İstanbul'a taşınmıştı.

Çocuklarıyla görüntülendi

Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı kaybetmesinin ardından ilk defa Ekim 2020 tarihinde çocukları ile Kavacık’ta görüntülenmişti. Oyuncunun saçında oluşan beyazlar dikkatlerden kaçmamıştı.

Karşısında muhabirleri gördüğü esnada heyecana kapılan ünlü oyuncu, yanında oğlu ve kızı olmasından dolayı soru yöneltilmemesi yönünde el işareti yapmıştı.

Özgü Namal, “Nasılsınız?” şeklinde soruya, “Hayırdır?” yanıtını vererek tepki göstermesinin ardından otomobiline binerek gitmişti.