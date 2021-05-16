İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Özgü Namal kimdir, kaç yaşındadır? Özgü Namal’ın biyografisi

2020 senesinde eşini kaybeden Özgü Namal, o tarihten itibaren Köyceğiz’de bulunan evine hiç gitmedi ve o evi boşaltarak İstanbul’a taşındı. Bu haberle gündeme gelen Namal, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özgü Namal kimdir, kaç yaşındadır? İşte Özgü Namal’ın hayatı ile ilgili bilgiler...

16 Mayıs 2021 Pazar 14:59
Özgü Namal kimdir, kaç yaşındadır? Özgü Namal’ın biyografisi
Takip Et:

Geçen sene kalp krizi sebebiyle eşini kaybeden Özgü Namal, Köyceğiz’de bulunan evlerini boşalttı ve İstanbul’a taşındı. Eşinin vefatının ardından Köyceğiz’deki eve hiç gitmeyen Namal, çocuklarıyla birlikte İstanbul’a taşınma kararı aldı. Bu haberin ardından gündem olan Namal, vatandaşların en çok araştırdığı isimlerin başında geldi. Özgü Namal’ın hayatını merak eden vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Biz de bu haberimizde Özgü Namal’ın hayatına dair bilgilere yer verdik. İşte Özgü Namal’ın hayatı...

Özgü Namal hakkında bilgiler

28 Aralık 1978 tarihinde hayata gözlerini açan Özgü Namal, İstanbul doğumludur. Annesi ve babası göçmen olan Namal, İstanbul’da büyümüştür. Eğitimini de doğup büyüdüğü İstanbul’da alan Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Lise yıllardan itibaren oyunculuğa meraklı olan Namal, üniversite eğitimini tiyatro üzerine almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Namal, buradan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi de almıştır. Eğitimlerinin ardından oyunculuğa başlayan Özgü Namal, ilk olarak tiyatrolarda yer almıştır. 2003 senesinde ise dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nde Elif karakterini canlandıran Namal, asıl çıkışını burada gerçekleştirmiştir ve herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmiştir. Sonrasında çeşitli dizi, film ve tiyatrolarda da yer alan Namal, uzun bir süredir ekranlarda yer almamaktadır. Son olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında jürilik yapan Namal, fotoğrafçılıkla da ilgilenmektedir.


Son Güncelleme: 16.05.2021 14:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Özgü Namalözgü Namal Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?

Popüler Haberler

Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2021 Whatsapp bellek yetersiz sorunu
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2021
Instagram toplu takipçi silme işlemi nasıl yapılır? Beni takip edenleri çıkarma işlemi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?
Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir?
Savaşçı 105. bölüm tek parça izle - Savaşçı son bölüm Fox TV canlı izle
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Bugün kimin maçı var? 16 Mayıs 2021 Pazar maç programı
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.