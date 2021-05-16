Özgü Namal kimdir, kaç yaşındadır? Özgü Namal’ın biyografisi

Geçen sene kalp krizi sebebiyle eşini kaybeden Özgü Namal, Köyceğiz’de bulunan evlerini boşalttı ve İstanbul’a taşındı. Eşinin vefatının ardından Köyceğiz’deki eve hiç gitmeyen Namal, çocuklarıyla birlikte İstanbul’a taşınma kararı aldı. Bu haberin ardından gündem olan Namal, vatandaşların en çok araştırdığı isimlerin başında geldi. Özgü Namal’ın hayatını merak eden vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Biz de bu haberimizde Özgü Namal’ın hayatına dair bilgilere yer verdik. İşte Özgü Namal’ın hayatı...

Özgü Namal hakkında bilgiler

28 Aralık 1978 tarihinde hayata gözlerini açan Özgü Namal, İstanbul doğumludur. Annesi ve babası göçmen olan Namal, İstanbul’da büyümüştür. Eğitimini de doğup büyüdüğü İstanbul’da alan Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Lise yıllardan itibaren oyunculuğa meraklı olan Namal, üniversite eğitimini tiyatro üzerine almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Namal, buradan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi de almıştır. Eğitimlerinin ardından oyunculuğa başlayan Özgü Namal, ilk olarak tiyatrolarda yer almıştır. 2003 senesinde ise dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nde Elif karakterini canlandıran Namal, asıl çıkışını burada gerçekleştirmiştir ve herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmiştir. Sonrasında çeşitli dizi, film ve tiyatrolarda da yer alan Namal, uzun bir süredir ekranlarda yer almamaktadır. Son olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında jürilik yapan Namal, fotoğrafçılıkla da ilgilenmektedir.