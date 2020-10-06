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Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir?

4 sene öncesinde oyunculuğu bırakarak iki çocuk sahibi olan ve ailesi ile birlikte Muğla' nın Köyceğiz ilçesine taşınan Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral geçirdiği kalp krizi nedeni ile vefat etmiştir. Olayla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

06 Ekim 2020 Salı 20:23
Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir?
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Alınan son haberlere göre ünlü oyuncu Özgü Namal’ ın eşi Serdar Oral’ ın geçirdiği kalp krizi nedeni ile vefat etti. Olay Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Özgü Namal 4 sene öncesinde oyunculuğu bırakmış, çocukları ve kocası Serdar Oral ile Muğla’ ya taşınmıştı. Çift sonrasında Muğla’ da bir köye yerleşmişti. Yerleştikleri Köyceğiz ilçesinde ise Serdar Oral geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Özgü Namal:


1978 senesinde Aralık ayının 28’ inde gözlerini İstanbul’ un Üsküdar ilçesinde açmıştır. Anne tarafından Selanik baba tarafından ise Makedonya kökenlidir. Oyuncunun rol yapma ile tanışması ise 1997 yılında yer aldığı ve çocuk oyunlarında karakter canlandırdığı Masal Gerçek Tiyatrosudur. Üsküdar Cumhuriyet lisesinde lise hayatını tamamlayan oyuncu daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden diplomasını almış ve daha öncesinde Müjdat Gezen tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitimler almıştır. Oyuncunun tanınması ise Kurtlar Vadisi adlı dizideki Elif karakteri ile olmuştur. 2005 senesinde oynadığı Kiralık Oyun adlı tiyatro gösterisinde, sergilediği oyunculuk ile Afife Tiyatro Ödülleri’nde en başarılı yardımcı kadın oyuncusunu(komik/müzikal) almıştır. 2014-2015 senelerinde ise Yetenek Sizsiniz Türkiye programında jürilik yapmıştır.

Serdar Oral:

2014 senesinde Serdar Oral ve Özgü Namal çifti evlenmiştir. Reklamcılık sektöründe çalışmakta ve Ferco Holding ortakları arasındadır. İntenette ise hakkında pek bir bilgi yoktur. 4 sene öncesinde oyunculuk kariyerini noktalayan ve bu esnada 2 tane çocuğu olan çift hep beraber Muğla Köyceğiz’e yerleşmişlerdir. 10 seneliğine köy evi kiralamış, yanında bulunan yedi dönümlük arazi için ise 1 milyon 400 Bin Türk Lirası vermiştir.



Son Güncelleme: 06.10.2020 20:23
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