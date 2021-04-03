Özge Özpirinçci'nin 35 yaş partisine polis baskını!

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, 35 yaşına girerken bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününü Yeniköy'de bulunan villasında kutlamak isteyen güzel oyuncunun partisi ise olaylı bitti.

Burak Yamantürk ile uzunca bir süredir herkesten uzak birliktelik yaşayan Özge Özpirinçci, bir önceki gün 35'inci yaş doğum günü kutlaması organizasyonu düzenledi. Bebeköy’de bulunan Momo adlı mekanda yakın arkadaşlarını çağıran Özge Özpirinçci partisine Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i, Uraz Kaygılaroğlu ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ı da davet etti.

Buradaki kutlamalar sonrası arkadaşlarıyla Yeniköy'deki 3 katlı villasına geçen Özge Özpirinçci'nin doğum günü gecesini polis bastı. Lüks villanın bahçesinde yüksek sesli müzik çalarak eğlenen Özpirinçci'nin komşuların müzik sesi nedeniyle yaptıkları şikayet üzerine eve gelen polislere ve baskın sırasında görüntü alınmasına öfkelenen Burak Yamantürk, basın mensuplarına küfürler yağdırdı.

Polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerin ardından koronavirüs kurallarına uygun davranıldığı vararak Özge Özpirinçci ve arkadaşlarına ceza yazmadan evden ayrıldı.