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Özge Özpirinçci yeni imajıyla büyük beğeni topladı

Özge Özpirinçci imaj değiştirme kararı aldı ve saçlarını kestirdi. Yeni imajını sosyal medyada paylaşan Özpirinçi kısa saçlarıyla büyük beğeni topladı.

22 Eylül 2020 Salı 17:32
Özge Özpirinçci yeni imajıyla büyük beğeni topladı
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Oynadığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Özge Özpirinçci, imaj değişikliğine gitme kararı aldı. Güzel oyuncu saçlarını kestirdi ve yeni halini sosyal medyada paylaştı.

Özge Özpirinçci, saçlarını kestirdi ve yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında bu değişimi uzun süredir istediğini belirten oyuncu, kuaförüne de teşekkür etmeyi unutmadı. Özge Özpirinçci’nin yeni kısa saçlı hali hayranları tarafından fazlasıyla beğenildi. Güzel oyuncunun yeni imajı binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.

Özge Özpirinçci’nin Yeni İmajı




Son Güncelleme: 22.09.2020 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Özge ÖzpirinçciMagazin
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