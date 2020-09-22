Özge Özpirinçci yeni imajıyla büyük beğeni topladı

Oynadığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Özge Özpirinçci, imaj değişikliğine gitme kararı aldı. Güzel oyuncu saçlarını kestirdi ve yeni halini sosyal medyada paylaştı.

Özge Özpirinçci, saçlarını kestirdi ve yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında bu değişimi uzun süredir istediğini belirten oyuncu, kuaförüne de teşekkür etmeyi unutmadı. Özge Özpirinçci’nin yeni kısa saçlı hali hayranları tarafından fazlasıyla beğenildi. Güzel oyuncunun yeni imajı binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.

Özge Özpirinçci’nin Yeni İmajı