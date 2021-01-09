Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk Bodrum'da denize girerken görüntülendi

İkili, dün havanın iyi olmasının değerlendirerek denizin keyfini çıkardı. Oyuncu çiftin bu anları instagram aracılığıyla takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

Bodrum'da 8 Ocak Cuma gününde hava sıcaklığı 20 derece olduğu görüldü.

Özge Özpirinçci, geçen yıl içerisinde yaptığı röportajda, en büyük hobisinin yüzmek olduğunu vurgulamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Burak Yamantürk'ün gönderisine, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı takipçilerden yorum ve beğeniler yağmıştı.

"Ege'de huzur içindeyiz"

Geçen ayda Etiler'de AVM'den çıkarken magazincilere yakalanan çift, "İstanbul’da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege’ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz” ifadelerine yer vermişti.

Pandemi sürecinde evde olduklarını vurgulayan Özge Özpirinçci, “Fakat setlere geri döneceğim. Şu an okuduğum çok güzel bir senaryo var. Olursa, çok güzel bir iş" açıklamalarında bulundu.