Özge Özpirinçci hamilelik iddialarına yanıt verdi: 9 değil 13 haftalık!

“İlk ve Son” isimli yeni dizisinin çekimlerine devam eden Özge Özpirinçci bugün hamilelik iddiaları ile gündeme geldi. Oyuncunun hamile olmasının duyulması sonrasında Cem Karcı tarafından yönetilen dizi setinde kırmızı alarm verildi. Dizi ekibi, Özpirinçci’nin kanının ortaya çıkmadan çekimlerin bitmesi için hızlandı. Ayrıca, yakından çekilecek sahne çekimlerinin planlaması da tekrar yapıldı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün Ağustos veya Eylül ayı gibi evleneceği konuşulurken güzel oyuncudan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan güzel oyuncu hamile olduğunu doğruladı ancak 9 haftalık değil 13 haftalık hamile olduğunu belirtti. İşte, Özge Özpirinçci’nin o açıklaması…